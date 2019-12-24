Хамон вже на низькому старті, от от полетить. Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках. Це єдина кредитка на ринку де за 5% від боргу і калічній абонці в 100грн дають вічну Розстрочку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:46
Чекайте!
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01
Re: Sense Bank
Багато +++ у відгуках - це нам подобається😊
Не забуваємо, що Хамелеон це ящірка🦎, адже коли вона скидає шкіру, то стає лише кращою і гарнішою, як і наша картка. Тому відновлення кредитування дарує тільки позитивні емоції, навіть при наявності РКО в 100 грн.😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37
Re: Sense Bank
Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:49
Re: Sense Bank
На жаль, відповідь вам не відправляється у пп, а інформація, котра була надана тут, не викриває вашого питання або не розголошуються ваші особисті дані.
Це загальна інформація, котра надається нашим клієнтам.
Якщо вам потрібна буде допомога особисто, будь ласка, продублюйте ваше питання на нашу пошту help@sensebank.com.ua до вирішення питання з адміністраторами форуму.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:50
Re: Sense Bank
Цикава история сегодня случилась со мной.
Делал заказ валюты на сегодня - менеджеры что-то выясняли ... - оказываеться карта в стоп листе у банка, и банк типа что-то передает налоговой (Я ФОП уже много лет!!!) о моей карте-счете именно в день снятия?!!!
Информация про счет присутствует в налоговом кабинете!!! Даже дата открытия счета есть - а ее проблема найти в приложение СенсБанка!
Хотя карту открывал 4-5 лет назад и я уже тогда был ФОПом (еще 2017 года!)
Я уже связался с персональным менеджером, он передал запрос на разблокировку в работу ... ну хз - сегодня день испорчен...
Вот такое бывает...
ну в принципе меня не жмет то что сегодня валюту не получил на руки... но вообще как компенсацию - хотел бы узнать почему такое произошло)
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:20
Re: Sense Bank
Однозначно сказати причину блокування картки не можу, для аналізу та чіткої відповіді потрібні деталі та ваші дані. Напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua і вкажіть в темі листа "ФОП, картка в стоп-списку", ми перевіримо інформацію по картці та спробуємо вирішити питання якнайшвидше.
Також спробую достучатись до вас у приватні повідомлення, хоч і зараз є певні технічні проблеми із відправкою 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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