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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:46

Чекайте!

  2XL написав:По хамелеону на залишок сльози витерли.

Хамон вже на низькому старті, от от полетить. Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках. Це єдина кредитка на ринку де за 5% від боргу і калічній абонці в 100грн дають вічну Розстрочку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Думаю +1..2 тижня і буде вже багато ++ в відгуках

Багато +++ у відгуках - це нам подобається😊
Не забуваємо, що Хамелеон це ящірка🦎, адже коли вона скидає шкіру, то стає лише кращою і гарнішою, як і наша картка. Тому відновлення кредитування дарує тільки позитивні емоції, навіть при наявності РКО в 100 грн.😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:37

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Стосовно ліміту, то ми можемо зафіксувати дзвінок, але його краще фіксувати у чаті. Або можете самостійно нам зателефонувати та подати анкету за допомогою колег - 0 800 50 35 30 (графік роботи: пн-нд (9:00-19:00)).
Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:49

Re: Sense Bank

  2XL написав:Хто вам дозволив обговорювати звернення у приватні повідомлення в темі форуму?!

На жаль, відповідь вам не відправляється у пп, а інформація, котра була надана тут, не викриває вашого питання або не розголошуються ваші особисті дані.
Це загальна інформація, котра надається нашим клієнтам.
Якщо вам потрібна буде допомога особисто, будь ласка, продублюйте ваше питання на нашу пошту help@sensebank.com.ua до вирішення питання з адміністраторами форуму.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:50

Re: Sense Bank

Цикава история сегодня случилась со мной.

Делал заказ валюты на сегодня - менеджеры что-то выясняли ... - оказываеться карта в стоп листе у банка, и банк типа что-то передает налоговой (Я ФОП уже много лет!!!) о моей карте-счете именно в день снятия?!!!

Информация про счет присутствует в налоговом кабинете!!! Даже дата открытия счета есть - а ее проблема найти в приложение СенсБанка!

Хотя карту открывал 4-5 лет назад и я уже тогда был ФОПом (еще 2017 года!)

Я уже связался с персональным менеджером, он передал запрос на разблокировку в работу ... ну хз - сегодня день испорчен...

Вот такое бывает...

ну в принципе меня не жмет то что сегодня валюту не получил на руки... но вообще как компенсацию - хотел бы узнать почему такое произошло)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:20

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Я уже связался с персональным менеджером, он передал запрос на разблокировку в работу ... ну хз - сегодня день испорчен...

Вот такое бывает

Однозначно сказати причину блокування картки не можу, для аналізу та чіткої відповіді потрібні деталі та ваші дані. Напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua і вкажіть в темі листа "ФОП, картка в стоп-списку", ми перевіримо інформацію по картці та спробуємо вирішити питання якнайшвидше.
Також спробую достучатись до вас у приватні повідомлення, хоч і зараз є певні технічні проблеми із відправкою 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:35

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:ФОП, картка в стоп-списку

написал
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:59

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Не забуваємо, що Хамелеон це ящірка🦎, адже коли вона скидає шкіру, то стає лише кращою і гарнішою, як і наша картка.
Прокачав ящірку до 30к ₴, а Алла взяла під час масштабної війни й зробила ящірці погане -- усе під нуль зрізала. :'( Й невідомо чи стане ящірка повноцінною, знаючи відношення Алли до мене...
Жорстка й безпощадна Алла.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:46

Howl ну тут ничего не поделаешь - Алла/Сеня повернулась задом к людям прописанным в областях частично оккупированных или где ведутся боевые действия и не хочет менять свое отношение. Просто на этом фоне лично мне смешно читать фее-лордовское бредовое хвастовство какой банк молодец - как он возобновляет кредитование и как удобно можно перераспределять лимиты и все в этом роде, и можно использовать рассрочки и т.п. Я после этого открываю ССА и смотрю предложение банка перераспределить лимит между Выгодой (лимит=0) и Хамоном (лимит=0). После этого открываю аппки Мони, О.банка, ПУМБа даже Таси (у которой якобы сложно получить лимит) - везде вижу лимиты в десятки тысяч гривен - и это при том что там нету 5летних валютных депо открытых еще до войны на суммы которые перекрывали мои довоенные лимиты в Альфе. И вот глядя на все это понимаю что оценка кредитных рисков по таким клиентам как Вы или я в банке организована просто бестолково. Наверняка еще более бестолково чем поддержка постоянно лагающего ССА. Но насильно мил не будешь - не хочет Алла/Сеня сотрудничать - что ж пользуемся продуктами других банков. Лично у меня Альфа раньше была по сути основным банком - а теперь скатилась до транзитки + передержки на несколько дней небольших сумм. Для оплат - давно уже не использую ее карты от слова совсем - программа кышью - ИМХО - на сегодня худшая кэшбек программа из десятка банков карты которых я более менее активно использую, а без лимита для меня не интересна в принцыпе. Поначалу было немного обидно - считаю "фронтовая" прописка не должна быть приговором - но потом свыкся с мыслью что Алла/Сеня - просто не для таких как я. Я уже особо и не реагирую на спам который банк присылает в ССА о очередных "новых достижениях", вот только представители на форумах по прежнему веселят своими реакциями на похвалу их банку - при этом они естественно не задумываются о том как нелепо выглядят их месседжи в глазах клиентов типа меня ;)
WallNutPen
 
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