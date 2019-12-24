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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1131113211331134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:56

  WallNutPen написав:Howl ну тут ничего не поделаешь - Алла/Сеня повернулась задом к людям прописанным в областях частично оккупированных или где ведутся боевые действия и не хочет менять свое отношение. Просто на этом фоне лично мне смешно читать фее-лордовское бредовое хвастовство какой банк молодец - как он возобновляет кредитование и как удобно можно перераспределять лимиты и все в этом роде, и можно использовать рассрочки и т.п. Я после этого открываю ССА и смотрю предложение банка перераспределить лимит между Выгодой (лимит=0) и Хамоном (лимит=0). После этого открываю аппки Мони, О.банка, ПУМБа даже Таси (у которой якобы сложно получить лимит) - везде вижу лимиты в десятки тысяч гривен - и это при том что там нету 5летних валютных депо открытых еще до войны на суммы которые перекрывали мои довоенные лимиты в Альфе. И вот глядя на все это понимаю что оценка кредитных рисков по таким клиентам как Вы или я в банке организована просто бестолково. Наверняка еще более бестолково чем поддержка постоянно лагающего ССА. Но насильно мил не будешь - не хочет Алла/Сеня сотрудничать - что ж пользуемся продуктами других банков. Лично у меня Альфа раньше была по сути основным банком - а теперь скатилась до транзитки + передержки на несколько дней небольших сумм. Для оплат - давно уже не использую ее карты от слова совсем - программа кышью - ИМХО - на сегодня худшая кэшбек программа из десятка банков карты которых я более менее активно использую, а без лимита для меня не интересна в принцыпе. Поначалу было немного обидно - считаю "фронтовая" прописка не должна быть приговором - но потом свыкся с мыслью что Алла/Сеня - просто не для таких как я. Я уже особо и не реагирую на спам который банк присылает в ССА о очередных "новых достижениях", вот только представители на форумах по прежнему веселят своими реакциями на похвалу их банку - при этом они естественно не задумываются о том как нелепо выглядят их месседжи в глазах клиентов типа меня ;)
судя по подслушанному в отделениях банков, подозреваю, что нищебродам (не безработным, а с небольшой постоянной зарплатой) кредлимит сенсоинтеллектуалы наливают активнее , чем лояльным состоятельным депозитчикам.

А после регистрации как ВПО в принципиально другом регионе пробовали получить кл ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:09

Re: Sense Bank

Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо)
Boundless
 
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