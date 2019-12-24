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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1131113211331134 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 95 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 12 2- Погане. Некомпетентне. 8% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 23 Всього голосів : 95 Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:56 WallNutPen написав: Howl ну тут ничего не поделаешь - Алла/Сеня повернулась задом к людям прописанным в областях частично оккупированных или где ведутся боевые действия и не хочет менять свое отношение. Просто на этом фоне лично мне смешно читать фее-лордовское бредовое хвастовство какой банк молодец - как он возобновляет кредитование и как удобно можно перераспределять лимиты и все в этом роде, и можно использовать рассрочки и т.п. Я после этого открываю ССА и смотрю предложение банка перераспределить лимит между Выгодой (лимит=0) и Хамоном (лимит=0). После этого открываю аппки Мони, О.банка, ПУМБа даже Таси (у которой якобы сложно получить лимит) - везде вижу лимиты в десятки тысяч гривен - и это при том что там нету 5летних валютных депо открытых еще до войны на суммы которые перекрывали мои довоенные лимиты в Альфе. И вот глядя на все это понимаю что оценка кредитных рисков по таким клиентам как Вы или я в банке организована просто бестолково. Наверняка еще более бестолково чем поддержка постоянно лагающего ССА. Но насильно мил не будешь - не хочет Алла/Сеня сотрудничать - что ж пользуемся продуктами других банков. Лично у меня Альфа раньше была по сути основным банком - а теперь скатилась до транзитки + передержки на несколько дней небольших сумм. Для оплат - давно уже не использую ее карты от слова совсем - программа кышью - ИМХО - на сегодня худшая кэшбек программа из десятка банков карты которых я более менее активно использую, а без лимита для меня не интересна в принцыпе. Поначалу было немного обидно - считаю "фронтовая" прописка не должна быть приговором - но потом свыкся с мыслью что Алла/Сеня - просто не для таких как я. Я уже особо и не реагирую на спам который банк присылает в ССА о очередных "новых достижениях", вот только представители на форумах по прежнему веселят своими реакциями на похвалу их банку - при этом они естественно не задумываются о том как нелепо выглядят их месседжи в глазах клиентов типа меня ну тут ничего не поделаешь - Алла/Сеня повернулась задом к людям прописанным в областях частично оккупированных или где ведутся боевые действия и не хочет менять свое отношение. Просто на этом фоне лично мне смешно читать фее-лордовское бредовое хвастовство какой банк молодец - как он возобновляет кредитование и как удобно можно перераспределять лимиты и все в этом роде, и можно использовать рассрочки и т.п. Я после этого открываю ССА и смотрю предложение банка перераспределить лимит между Выгодой (лимит=0) и Хамоном (лимит=0). После этого открываю аппки Мони, О.банка, ПУМБа даже Таси (у которой якобы сложно получить лимит) - везде вижу лимиты в десятки тысяч гривен - и это при том что там нету 5летних валютных депо открытых еще до войны на суммы которые перекрывали мои довоенные лимиты в Альфе. И вот глядя на все это понимаю что оценка кредитных рисков по таким клиентам как Вы или я в банке организована просто бестолково. Наверняка еще более бестолково чем поддержка постоянно лагающего ССА. Но насильно мил не будешь - не хочет Алла/Сеня сотрудничать - что ж пользуемся продуктами других банков. Лично у меня Альфа раньше была по сути основным банком - а теперь скатилась до транзитки + передержки на несколько дней небольших сумм. Для оплат - давно уже не использую ее карты от слова совсем - программа кышью - ИМХО - на сегодня худшая кэшбек программа из десятка банков карты которых я более менее активно использую, а без лимита для меня не интересна в принцыпе. Поначалу было немного обидно - считаю "фронтовая" прописка не должна быть приговором - но потом свыкся с мыслью что Алла/Сеня - просто не для таких как я. Я уже особо и не реагирую на спам который банк присылает в ССА о очередных "новых достижениях", вот только представители на форумах по прежнему веселят своими реакциями на похвалу их банку - при этом они естественно не задумываются о том как нелепо выглядят их месседжи в глазах клиентов типа меня судя по подслушанному в отделениях банков, подозреваю, что нищебродам (не безработным, а с небольшой постоянной зарплатой) кредлимит сенсоинтеллектуалы наливают активнее , чем лояльным состоятельным депозитчикам.



А после регистрации как ВПО в принципиально другом регионе пробовали получить кл ? судя по подслушанному в отделениях банков, подозреваю, что нищебродам (не безработным, а с небольшой постоянной зарплатой) кредлимит сенсоинтеллектуалы наливают активнее , чем лояльным состоятельным депозитчикам.А после регистрации как ВПО в принципиально другом регионе пробовали получить кл ? flysoulfly Повідомлень: 4279 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1505 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:09 Re: Sense Bank Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо) Boundless Повідомлень: 2162 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1131113211331134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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