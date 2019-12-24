Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:10

Boundless написав: Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо) Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо)

Ви праві, по картці White комісія за обслуговування пакета послуг становить 50 грн. на місяць, але вона списується лише при невиконанні умов безкоштовного користування. Як ви й зазначили, одна з умов це 10 покупок на місяць, але ще є декілька інших умов:- загальна сума оплат на 2500 грн. і більше- середньомісячний залишок на рахунках в банку мінімум 50 000 грн.Можна виконати якусь одну умову, і плати не буде. Якщо ж ви карткою не користуєтесь і умови не виконаєте - то списання в мінус відбудеться лише 1 раз, тобто на балансі буде відображатись -50 грн. заборгованості, але вже в наступному місяці даний борг не збільшиться, а буде очікувати на погашення.Коли ви внесете 50 грн. на картку, вони погасять заборгованість та на балансі буде 0 грн., після чого при повторному невиконанні умов безкоштовності знову буде списана плата в мінус.Переглянути чи буде списана комісія, ви можете самостійно в Sense SuperApp, ділюсь із вами посиланням:А також поділюсь хитрістю і досвідом, якщо поповнити мобільний телефон в застосунку, то операція проходить як покупка, отже якщо зробити так 10 разів, наприклад, по 5 грн., то комісія списана не буде, адже умови ви виконаєте😊Ваш друг та помічник, Володимир 💎