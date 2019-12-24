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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:56

  WallNutPen написав:Howl ну тут ничего не поделаешь - Алла/Сеня повернулась задом к людям прописанным в областях частично оккупированных или где ведутся боевые действия и не хочет менять свое отношение. Просто на этом фоне лично мне смешно читать фее-лордовское бредовое хвастовство какой банк молодец - как он возобновляет кредитование и как удобно можно перераспределять лимиты и все в этом роде, и можно использовать рассрочки и т.п. Я после этого открываю ССА и смотрю предложение банка перераспределить лимит между Выгодой (лимит=0) и Хамоном (лимит=0). После этого открываю аппки Мони, О.банка, ПУМБа даже Таси (у которой якобы сложно получить лимит) - везде вижу лимиты в десятки тысяч гривен - и это при том что там нету 5летних валютных депо открытых еще до войны на суммы которые перекрывали мои довоенные лимиты в Альфе. И вот глядя на все это понимаю что оценка кредитных рисков по таким клиентам как Вы или я в банке организована просто бестолково. Наверняка еще более бестолково чем поддержка постоянно лагающего ССА. Но насильно мил не будешь - не хочет Алла/Сеня сотрудничать - что ж пользуемся продуктами других банков. Лично у меня Альфа раньше была по сути основным банком - а теперь скатилась до транзитки + передержки на несколько дней небольших сумм. Для оплат - давно уже не использую ее карты от слова совсем - программа кышью - ИМХО - на сегодня худшая кэшбек программа из десятка банков карты которых я более менее активно использую, а без лимита для меня не интересна в принцыпе. Поначалу было немного обидно - считаю "фронтовая" прописка не должна быть приговором - но потом свыкся с мыслью что Алла/Сеня - просто не для таких как я. Я уже особо и не реагирую на спам который банк присылает в ССА о очередных "новых достижениях", вот только представители на форумах по прежнему веселят своими реакциями на похвалу их банку - при этом они естественно не задумываются о том как нелепо выглядят их месседжи в глазах клиентов типа меня ;)
судя по подслушанному в отделениях банков, подозреваю, что нищебродам (не безработным, а с небольшой постоянной зарплатой) кредлимит сенсоинтеллектуалы наливают активнее , чем лояльным состоятельным депозитчикам.

А после регистрации как ВПО в принципиально другом регионе пробовали получить кл ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:09

Re: Sense Bank

Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо)
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:33

  Boundless написав:Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо)

Загонять у мінус, але зробити 10 оплат по 1 грн у тому ж додатку не важко?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:10

Re: Sense Bank

  Boundless написав:Підкажіть, якщо відкрити пакет White, там вказана абонплата 50 грн, якщо не виконав умови безкоштовності (10 оплат тощо). Картою планую рідко користуватися, чи не загонить ця абонка в мінус, якщо на карті буде 0 чи якісь інші нюанси (зніме 50 грн за минулий місяць, як тільки гроші з'являться на карті тощо)

Ви праві, по картці White комісія за обслуговування пакета послуг становить 50 грн. на місяць, але вона списується лише при невиконанні умов безкоштовного користування. Як ви й зазначили, одна з умов це 10 покупок на місяць, але ще є декілька інших умов:
- загальна сума оплат на 2500 грн. і більше
- середньомісячний залишок на рахунках в банку мінімум 50 000 грн.
Можна виконати якусь одну умову, і плати не буде. Якщо ж ви карткою не користуєтесь і умови не виконаєте - то списання в мінус відбудеться лише 1 раз, тобто на балансі буде відображатись -50 грн. заборгованості, але вже в наступному місяці даний борг не збільшиться, а буде очікувати на погашення.
Коли ви внесете 50 грн. на картку, вони погасять заборгованість та на балансі буде 0 грн., після чого при повторному невиконанні умов безкоштовності знову буде списана плата в мінус.

Переглянути чи буде списана комісія, ви можете самостійно в Sense SuperApp, ділюсь із вами посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016981039
А також поділюсь хитрістю і досвідом, якщо поповнити мобільний телефон в застосунку, то операція проходить як покупка, отже якщо зробити так 10 разів, наприклад, по 5 грн., то комісія списана не буде, адже умови ви виконаєте😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:31

Re: Sense Bank

Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:39

  Arien написав:Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?

Ну раз прямо под суммой для перевода SSA предупреждает, что за кредитные возьмёт 4% (мин 20 грн), то абсолютно правильно. Сплошные обманщики ж кругом.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:44

  moveton написав:
  Arien написав:Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?

Ну раз прямо под суммой для перевода SSA предупреждает, что за кредитные возьмёт 4% (мин 20 грн), то абсолютно правильно. Сплошные обманщики ж кругом.


Спасибо, я не знаю, в чем хитрость, но я только что сделала 2 перевода на карты ПБ, комиссия как отображалась 0, так и не снялась... в чем подвох? Она потом что ли спишется или как?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:48

Re: Sense Bank

Блин, появилась-таки с опозданием.
Короче, в приложении неверно рассчитывается и отображается эта комиссия перед проведением платежа. Она вовсе не нулевая.

Интересно, что она также не отобразилась в общей задолженности по Ящеру.

Офпред, можете прокомментировать?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:59

  Arien написав:Короче, в приложении неверно рассчитывается и отображается эта комиссия перед проведением платежа. Она вовсе не нулевая.

Интересно, что она также не отобразилась в общей задолженности по Ящеру.

Офпред, можете прокомментировать?

А что тут комментировать? Не первый год уже тут об этом пишут. Комис в расчитанном виде не показывается потому, что до перевода SSA не знает будут ли это кредитные. Поэтому всё, что могут - это написать предупреждение. Кстати, предпреждения о комисе про вылете за 20к в месяц это тоже касается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:16

  moveton написав:А что тут комментировать? Не первый год уже тут об этом пишут. Комис в расчитанном виде не показывается потому, что до перевода SSA не знает будут ли это кредитные. Поэтому всё, что могут - это написать предупреждение. Кстати, предпреждения о комисе про вылете за 20к в месяц это тоже касается.


В моем случае собств. средств на Ящере уже не осталось, при переводе на свою White - комиссия рассчиталась сразу правильно, а на внешние карты - почему-то нет.
Ну и тот же Моня, к примеру, как-то рассчитывает без проблем и вопросов.
Недоработка чистой воды выходит ...
Arien
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