Arien написав:Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?
Згідно з тарифами до картки Хамелеон, з роду ящірок🦎, перекази кредитних коштів на картки інших банків тарифікуються, тобто комісія за переказ становитиме 4% мін. 20 грн. Без комісії з картки Хамелеон можна переказувати власні кошти, в рамках місячного ліміту у 20 000 грн., при його перевищенні буде нараховуватись комісія 1% + 5 грн. Перевірити суму використаного ліміту можна в застосунку, інструкцію можна переглянути тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Arien написав:В моем случае собств. средств на Ящере уже не осталось, при переводе на свою White - комиссия рассчиталась сразу правильно, а на внешние карты - почему-то нет. Ну и тот же Моня, к примеру, как-то рассчитывает без проблем и вопросов. Недоработка чистой воды выходит ...
Опять же, как пишут уже не первый год: разница в регламентах. На свою - это внутрибанк, проводимый сразу. В другой банк P2P проведётся по счёту в неопределённом будущем и сколько денег на счету будет в этот момент никакой оракул не скажет. У Мони/Привата регламент совсем другой: он не разделяет остаток на счёте и авторизационный остаток на карте. Алка пока работает по традиционной схеме.