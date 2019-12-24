Arien написав:Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?
Згідно з тарифами до картки Хамелеон, з роду ящірок🦎, перекази кредитних коштів на картки інших банків тарифікуються, тобто комісія за переказ становитиме 4% мін. 20 грн. Без комісії з картки Хамелеон можна переказувати власні кошти, в рамках місячного ліміту у 20 000 грн., при його перевищенні буде нараховуватись комісія 1% + 5 грн. Перевірити суму використаного ліміту можна в застосунку, інструкцію можна переглянути тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Arien написав:В моем случае собств. средств на Ящере уже не осталось, при переводе на свою White - комиссия рассчиталась сразу правильно, а на внешние карты - почему-то нет. Ну и тот же Моня, к примеру, как-то рассчитывает без проблем и вопросов. Недоработка чистой воды выходит ...
Опять же, как пишут уже не первый год: разница в регламентах. На свою - это внутрибанк, проводимый сразу. В другой банк P2P проведётся по счёту в неопределённом будущем и сколько денег на счету будет в этот момент никакой оракул не скажет. У Мони/Привата регламент совсем другой: он не разделяет остаток на счёте и авторизационный остаток на карте. Алка пока работает по традиционной схеме.
Boundless написав:А що саме можна придбати по 1 грн 10 раз?
Мінімальна сума для поповнення мобільного 5 грн., тому навіть за всього бажання, на 1 грн. не вдасться виконати таку операцію. Але я дивлюсь на це з іншого боку, адже поповнювати мобільний потрібно у будь-якому випадку, як же ми без зв'язку та інтернету 😊 А якщо на цьому можна зекономити ще 50 грн. - то це вартує уваги) Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:...поповнювати мобільний потрібно у будь-якому випадку, як же ми без зв'язку та інтернету 😊 А якщо на цьому можна зекономити ще 50 грн. - то це вартує уваги)
Не зрозумів. Алка виманює у клієнта 50грн і каже, що клієнт на цьому економить. Володимир, вам Остап Ібрагимович підморгнув правим оком. Зекономите це коли можна оплатити мабілу з кешбеком... ну хоча б з -1% А оце дійство, коли виманюють 50грн за ті ж самі послуги, які інші банки надають безкоштовно називається по-іншому, навіть є стаття у ККУ