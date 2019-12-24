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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136>

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:18

Re: Sense Bank

  Arien написав:Друзья, переводы на внешние карты с Ящера из кредитных без комиссии, я правильно поняла?

Згідно з тарифами до картки Хамелеон, з роду ящірок🦎, перекази кредитних коштів на картки інших банків тарифікуються, тобто комісія за переказ становитиме 4% мін. 20 грн.
Без комісії з картки Хамелеон можна переказувати власні кошти, в рамках місячного ліміту у 20 000 грн., при його перевищенні буде нараховуватись комісія 1% + 5 грн.
Перевірити суму використаного ліміту можна в застосунку, інструкцію можна переглянути тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

  Arien написав:В моем случае собств. средств на Ящере уже не осталось, при переводе на свою White - комиссия рассчиталась сразу правильно, а на внешние карты - почему-то нет.
Ну и тот же Моня, к примеру, как-то рассчитывает без проблем и вопросов.
Недоработка чистой воды выходит ...

Опять же, как пишут уже не первый год: разница в регламентах. На свою - это внутрибанк, проводимый сразу. В другой банк P2P проведётся по счёту в неопределённом будущем и сколько денег на счету будет в этот момент никакой оракул не скажет. У Мони/Привата регламент совсем другой: он не разделяет остаток на счёте и авторизационный остаток на карте. Алка пока работает по традиционной схеме.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:20

Re: Sense Bank

  moveton написав:В другой банк P2P проведётся по счёту в неопределённом будущем
У Алки он проведется завтра, т.е. есть еще время седня залить свои и т.о. избежать комисс :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:41

Re: Sense Bank

Сегодня гроши получил ) - банк разбираеться уже внутри себя почему мой счет попал в стоп-список ФОП.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:06

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Сегодня гроши получил ) - банк разбираеться уже внутри себя почему мой счет попал в стоп-список ФОП.

Добрий день)
Радий, що кошти ви вже отримали, надав вам відповідь на пошту, можете переглянути 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:15

  novichok написав:Загонять у мінус, але зробити 10 оплат по 1 грн у тому ж додатку не важко?

А що саме можна придбати по 1 грн 10 раз?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:45

Re: Sense Bank

  Boundless написав:А що саме можна придбати по 1 грн 10 раз?

Мінімальна сума для поповнення мобільного 5 грн., тому навіть за всього бажання, на 1 грн. не вдасться виконати таку операцію. Але я дивлюсь на це з іншого боку, адже поповнювати мобільний потрібно у будь-якому випадку, як же ми без зв'язку та інтернету 😊
А якщо на цьому можна зекономити ще 50 грн. - то це вартує уваги)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:52

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:...поповнювати мобільний потрібно у будь-якому випадку, як же ми без зв'язку та інтернету 😊
А якщо на цьому можна зекономити ще 50 грн. - то це вартує уваги)
Не зрозумів.
Алка виманює у клієнта 50грн і каже, що клієнт на цьому економить. Володимир, вам Остап Ібрагимович підморгнув правим оком.
Зекономите це коли можна оплатити мабілу з кешбеком... ну хоча б з -1%
А оце дійство, коли виманюють 50грн за ті ж самі послуги, які інші банки надають безкоштовно називається по-іншому, навіть є стаття у ККУ :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:13

  Boundless написав:
  novichok написав:Загонять у мінус, але зробити 10 оплат по 1 грн у тому ж додатку не важко?

А що саме можна придбати по 1 грн 10 раз?

Наприклад можна поповнити 10 разів по одній гривні свій рахунок за світло на сайті Ясно. Сам робив так, банк зараховує.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:31

  Amethyst написав:А оце дійство, коли виманюють 50грн за ті ж самі послуги, які інші банки надають безкоштовно називається по-іншому, навіть є стаття у ККУ :mrgreen: :mrgreen:

50 грн таки за платную карту. И в банках, где карты платные, абонку взимать не стесняются. Почему это статья УКУ? Выманивание в счёт банка - это вот, как у меня в МИБ недавно было:
У вас на счету только 8 грн и вы не планируете в ближайшее время операций. Мы вам остаток обнулим, чтобы не висело. Для этого оформляем выдачу этих 8 грн. Хм, не получается. Система пишет, что за обнал со счёта комис 25 грн. Срочно доплатите ещё 17 грн и тогда вам ничего не будет в том числе и остатка на счёте!
moveton
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