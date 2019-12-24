RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59

  moveton написав:как у меня в МИБ недавно было:
У вас на счету только 8 грн и вы не планируете в ближайшее время операций. Мы вам остаток обнулим, чтобы не висело. Для этого оформляем выдачу этих 8 грн. Хм, не получается. Система пишет, что за обнал со счёта комис 25 грн. Срочно доплатите ещё 17 грн и тогда вам ничего не будет в том числе и остатка на счёте!

шикарно :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 359
З нами з: 25.03.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1133113411351136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1220 248318
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2024 09:23
Boundless
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
12 8653
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.