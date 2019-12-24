|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59
moveton написав:
как у меня в МИБ недавно было:
У вас на счету только 8 грн и вы не планируете в ближайшее время операций. Мы вам остаток обнулим, чтобы не висело. Для этого оформляем выдачу этих 8 грн. Хм, не получается. Система пишет, что за обнал со счёта комис 25 грн. Срочно доплатите ещё 17 грн и тогда вам ничего не будет в том числе и остатка на счёте!
шикарно
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1220
|248318
|
|
|12
|8653
|
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens