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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59

  moveton написав:как у меня в МИБ недавно было:
У вас на счету только 8 грн и вы не планируете в ближайшее время операций. Мы вам остаток обнулим, чтобы не висело. Для этого оформляем выдачу этих 8 грн. Хм, не получается. Система пишет, что за обнал со счёта комис 25 грн. Срочно доплатите ещё 17 грн и тогда вам ничего не будет в том числе и остатка на счёте!

шикарно :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:18

maniachello
Шыкарно ебмембеу

Не ну да... клиенту нужно прощаться с банком который емуненужен... как еще намекнуть ему? :mrgreen:


Дайте сцаную метлу мне в руки - я помогу))) :D :D :D
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:12

  moveton написав:У Мони/Привата регламент совсем другой: он не разделяет остаток на счёте и авторизационный остаток на карте. Алка пока работает по традиционной схеме.


Спасибо, вот никогда не обращала внимание на эти тонкости...
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:25

  Boundless написав:
  novichok написав:Загонять у мінус, але зробити 10 оплат по 1 грн у тому ж додатку не важко?

А що саме можна придбати по 1 грн 10 раз?

легше всьго щось комунальне. закиньте на рахунок світла, нафтогаза чи водоканалу 10х1грн і усьо. :wink:
novichok
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