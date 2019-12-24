Sense Bank
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59
moveton написав:
как у меня в МИБ недавно было:
У вас на счету только 8 грн и вы не планируете в ближайшее время операций. Мы вам остаток обнулим, чтобы не висело. Для этого оформляем выдачу этих 8 грн. Хм, не получается. Система пишет, что за обнал со счёта комис 25 грн. Срочно доплатите ещё 17 грн и тогда вам ничего не будет в том числе и остатка на счёте!
шикарно
maniachello
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vpchelko
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:12
moveton написав:
У Мони/Привата регламент совсем другой: он не разделяет остаток на счёте и авторизационный остаток на карте. Алка пока работает по традиционной схеме.
Спасибо, вот никогда не обращала внимание на эти тонкости...
Arien
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Додано: Суб 17 лют, 2024 11:33
novichok
легше всьго щось комунальне. закиньте на рахунок світла, нафтогаза чи водоканалу 10х1грн і усьо.
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
Феї, по моїм 150 грн від Флаверз глухо?)
Не той термінал?)
Hotab
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Додано: Суб 17 лют, 2024 11:43
Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
maniachello
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Додано: Суб 17 лют, 2024 11:48
Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
Як на мене, то найбільш логічним було б сплатити таким чином, наприклад, якщо у вас абонплата 175 грн., то 9 операцій на 5 грн., а десяту на 130 грн. - в такий спосіб і умови виконані, і мобільний повноцінно поповнений 😊
Ситуація аналогічна для пакета Блек, 24 операцій по 5 грн., 25 операція на 55 грн.
Стосовно питання бонусів, наразі уточнюємо, і обов'язково надамо вам зворотний зв'язок.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Суб 17 лют, 2024 11:49
Hotab написав:
Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
Верно, сейчас
50 грн
это не дешевле, чем 150. Про безабонный режим с бесплатными входящими и
30 копеек за минуту
с действительно посекундной (а не так, как у КС) тарификацией вообще молчу.
moveton
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Додано: Суб 17 лют, 2024 13:56
moveton написав:
сейчас
50 грн
Про безабонный режим с бесплатными входящими и
30 копеек за минуту
с действительно посекундной (а не так, как у КС) тарификацией
а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку?
flysoulfly
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