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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:08

  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Річні водафон дав 4 пакети (всій сім'ї) по 399-599 вельми напаковані після деяких пауз з проплатою. Лайка не сподобалась, а от lifecell гарантовано при переході непогані пакети дає 12*4 тижні зі скидками в районі тисячі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:21

Ой+ , мене водафон мабуть вираховує, що в роумінгу, і тому розуміє, що нема сенсу щось дуже цікаве пропонувати.
Ну а річні мені в принципі не підходять.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 лют, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:30

Re: Sense Bank

flysoulfly написав:а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку?

В телеграмі не реєструє. Фінансовим я б невстановлював.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:32

Re: Sense Bank

Блин, какая-то дичь
Я закрыла то, что насчитал банк на утро, всю комиссию.
На рабочем столе по Ящеру нулевой баланс. Открываю подробную информацию по карте там опять светится отрицательный баланс, но уже другой...
Ну и как это понимать? Еще лет 10 будет минус досчитываться порционно или завтра ожидать корректное обновление?

А теперь баланс стал плюсовым, хотя должен быть нулевым :) .
Так, это слишком сложно для меня )
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:35

Re: Sense Bank

Arien написав:Блин, какая-то дичь

Таке може бути декілька годин, не переживайте.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:17

  Sense Bank написав:3. Що від форумчан потрібно? А все просто. Якщо є ідея, ви можете рішуче її запропонувати. Помітили баг? Напишіть нам про нього. Є запитання? Тут вже по стандарту, питайте, відповімо![/list]

Можно чтобы в МП не задолбывало "Ви ще не обрали бла-бла на цей місяць"?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:32

  flysoulfly написав:а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку?

Не знаю, не пробовал. У меня она как раз для исходящих. Для входящих есть другие бесплатные номера. А не должны? У неё обычные украинские номера +38091, т.е. пула старейшего мобильного оператора Украины 3Mob. Тоже, кстати, с бюджетными тарифами. Если на абонке сидеть, так даже подешевле Лайки будет.

Что могу точно сказать: в отличие от Водафона и КС не имеет привычки постоянно слать тьму SMS от оператора о том, что мне будет выгодно перейти на более дорогой тарифный план, пополнить счёт для получения бонусов, которые через пару дней сгорят и т.п.
moveton
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