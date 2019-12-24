Додано: Суб 17 лют, 2024 15:32

flysoulfly написав: а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку? а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку?

Не знаю, не пробовал. У меня она как раз для исходящих. Для входящих есть другие бесплатные номера. А не должны? У неё обычные украинские номера +38091, т.е. пула старейшего мобильного оператора Украины. Тоже, кстати, с бюджетными тарифами. Если на абонке сидеть, так даже подешевле Лайки будет.Что могу точно сказать: в отличие от Водафона и КС не имеет привычки постоянно слать тьму SMS от оператора о том, что мне будет выгодно перейти на более дорогой тарифный план, пополнить счёт для получения бонусов, которые через пару дней сгорят и т.п.P.S. поигрался с возможностью подключить его к гуглопочте. SMS на него гугль посылать отказывается. Видимо, соответствующий инетный гейт для 091 не разработан. Голосовое подтверждение проходит.