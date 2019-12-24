Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад: 55 грн за Киевстар 50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Річні водафон дав 4 пакети (всій сім'ї) по 399-599 вельми напаковані після деяких пауз з проплатою. Лайка не сподобалась, а от lifecell гарантовано при переході непогані пакети дає 12*4 тижні зі скидками в районі тисячі.
Блин, какая-то дичь Я закрыла то, что насчитал банк на утро, всю комиссию. На рабочем столе по Ящеру нулевой баланс. Открываю подробную информацию по карте там опять светится отрицательный баланс, но уже другой... Ну и как это понимать? Еще лет 10 будет минус досчитываться порционно или завтра ожидать корректное обновление?
А теперь баланс стал плюсовым, хотя должен быть нулевым . Так, это слишком сложно для меня )
Sense Bank написав:3. Що від форумчан потрібно? А все просто. Якщо є ідея, ви можете рішуче її запропонувати. Помітили баг? Напишіть нам про нього. Є запитання? Тут вже по стандарту, питайте, відповімо![/list]
Можно чтобы в МП не задолбывало "Ви ще не обрали бла-бла на цей місяць"?
flysoulfly написав:а банки хоть смски/коды подтверждения шлют на ту лайку?
Не знаю, не пробовал. У меня она как раз для исходящих. Для входящих есть другие бесплатные номера. А не должны? У неё обычные украинские номера +38091, т.е. пула старейшего мобильного оператора Украины 3Mob. Тоже, кстати, с бюджетными тарифами. Если на абонке сидеть, так даже подешевле Лайки будет.
Что могу точно сказать: в отличие от Водафона и КС не имеет привычки постоянно слать тьму SMS от оператора о том, что мне будет выгодно перейти на более дорогой тарифный план, пополнить счёт для получения бонусов, которые через пару дней сгорят и т.п.
P.S. поигрался с возможностью подключить его к гуглопочте. SMS на него гугль посылать отказывается. Видимо, соответствующий инетный гейт для 091 не разработан. Голосовое подтверждение проходит.