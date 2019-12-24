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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:28

  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Ukrainian
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Повідомлень: 11646
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:27

  Ukrainian написав:
  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче

Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
Water
 
Повідомлень: 2165
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  #<1 ... 1135113611371138
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