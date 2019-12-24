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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1135113611371138 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 95 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 12 2- Погане. Некомпетентне. 8% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 23 Всього голосів : 95 Додано: Суб 17 лют, 2024 19:28 maniachello написав: Hotab написав: Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:

55 грн за Киевстар

50 грн за Водафон



да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня



П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон) та ну, бросьте... у меня такой расклад:55 грн за Киевстар50 грн за Водафонда, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигняП.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче Ukrainian

Повідомлень: 11656 З нами з: 18.06.08 Подякував: 54 раз. Подякували: 775 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 18:27 Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав: Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:

55 грн за Киевстар

50 грн за Водафон



да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня



П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон) та ну, бросьте... у меня такой расклад:55 грн за Киевстар50 грн за Водафонда, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигняП.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче

Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив. Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив. Water Повідомлень: 2167 З нами з: 06.03.12 Подякував: 60 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 19:58 Water написав: Ukrainian написав: Hotab написав: Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом») Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»)



у меня такой расклад:

55 грн за Киевстар

50 грн за Водафон



Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче у меня такой расклад:55 грн за Киевстар50 грн за ВодафонТакі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче

Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив. Мені Ватафон прислав повідомлення-грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив. й мені - приблизно також й мені - приблизно також flysoulfly Повідомлень: 4307 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1513 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 08:52 Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав: Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:

55 грн за Киевстар

50 грн за Водафон



да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня



П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон) та ну, бросьте... у меня такой расклад:55 грн за Киевстар50 грн за Водафонда, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигняП.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче для економного використання є різні варіанти без абонплат і інтернет - lycamobile,3mob. Можна також у Лайф тариф Єдиний, водафон тариф Лайт , Київстар любий тариф і тримати суму менше денної абонплати. Для безлімітних потреб ( дякую одному енергійному Клієнту ) купляєте бізнес тариф Лайф і маєте безліч хвилин та трафіку, у КС та ВФ нажаль є лише акційні пропозиції з меншим обсягом. Так що є з чого обирати і яку суму витрачати. для економного використання є різні варіанти без абонплат і інтернет - lycamobile,3mob. Можна також у Лайф тариф Єдиний, водафон тариф Лайт , Київстар любий тариф і тримати суму менше денної абонплати. Для безлімітних потреб ( дякую одному енергійному Клієнту ) купляєте бізнес тариф Лайф і маєте безліч хвилин та трафіку, у КС та ВФ нажаль є лише акційні пропозиції з меншим обсягом. Так що є з чого обирати і яку суму витрачати. sens

Повідомлень: 15878 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 869 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1135113611371138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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