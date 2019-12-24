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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:28
maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:27
Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:58
Water написав: Ukrainian написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»)
у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500
грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
й мені - приблизно також
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Додано: Пон 19 лют, 2024 08:52
Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
для економного використання є різні варіанти без абонплат і інтернет - lycamobile,3mob. Можна також у Лайф тариф Єдиний, водафон тариф Лайт , Київстар любий тариф і тримати суму менше денної абонплати. Для безлімітних потреб ( дякую одному енергійному Клієнту ) купляєте бізнес тариф Лайф і маєте безліч хвилин та трафіку, у КС та ВФ нажаль є лише акційні пропозиції з меншим обсягом. Так що є з чого обирати і яку суму витрачати.
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