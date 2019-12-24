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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:28

  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Ukrainian
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Повідомлень: 11657
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:27

  Ukrainian написав:
  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче

Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
Water
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:58

  Water написав:
  Ukrainian написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»)


у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче

Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
й мені - приблизно також
flysoulfly
 
Повідомлень: 4327
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:52

  Ukrainian написав:
  maniachello написав:
  Hotab написав:Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))

та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон

да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня

П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)

Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
для економного використання є різні варіанти без абонплат і інтернет - lycamobile,3mob. Можна також у Лайф тариф Єдиний, водафон тариф Лайт , Київстар любий тариф і тримати суму менше денної абонплати. Для безлімітних потреб ( дякую одному енергійному Клієнту ) купляєте бізнес тариф Лайф і маєте безліч хвилин та трафіку, у КС та ВФ нажаль є лише акційні пропозиції з меншим обсягом. Так що є з чого обирати і яку суму витрачати.
sens
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Повідомлень: 15915
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57

Re: Sense Bank

Подскажите пожалуйста!С карти вигода по реквизитам без комиссии?Спасибо.
Вадимка
 
Повідомлень: 306
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:36

  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста!С карти вигода по реквизитам без комиссии?Спасибо.

Да.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1548
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:17

Sense Bank
Не вводьте в оману споживачів фінансових послуг пунктом "0,5% за розрахунок ґаджетом" (для всіх карток) в розділі кешбек, це не відповідає дійсності :(
Поважайте себе і своїх клієнтів.
myko
 
Повідомлень: 139
З нами з: 25.06.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:27

  myko написав:Sense Bank
Не вводьте в оману споживачів фінансових послуг пунктом "0,5% за розрахунок ґаджетом" (для всіх карток) в розділі кешбек, це не відповідає дійсності :(
Поважайте себе і своїх клієнтів.

Бонуси можуть не нараховуватись через декілька причини,більш детально можете ознайомитись тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013827540
Головне, кожного місяця обирати категорію "за оплату гаджетами" і щоб МСС операції не було в списку виключень.
Список МСС кодів, по яких не нараховуються бонуси додаю https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013784920
Уточніть за які саме операції ви не отримали бонуси?
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12407
З нами з: 18.02.13
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