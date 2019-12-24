Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:28
maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Ukrainian
Повідомлень: 11665
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:27
Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Мені Ватафон прислав повідомлення- поповніть рахунок на 500 грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
Water
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:58
Water написав: Ukrainian написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»)
у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
Мені Ватафон прислав повідомлення-
поповніть рахунок на 500
грн і ми підключимо Рік без абонплат. Тариф SuperNet Start, сума поповнення на місяць була 175 грн, в пакеті інет 15 гіг. Звісно поповнив.
й мені - приблизно також
flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 08:52
Ukrainian написав: maniachello написав: Hotab написав:
Мобільний 10(25) раз по 5 гр. Зараз нема дешевше 150 грн абонплат мобсвязку , якщо звичайно не жити «на прийом»))
та ну, бросьте... у меня такой расклад:
55 грн за Киевстар
50 грн за Водафон
да, в тарифе Водафона всего 500 МБ интернета... но при наличии 6 ГБ интернета в тарифе Киевстара - это фигня
П.С. просто нужно показывать оператору, что лучше немного денег с абонента, но постоянно, чем вообще ничего (если оператор начинает зарываться, я несколько месяцев не плачУ за телефон)
Такі тарифи тільки індивідуально для малозабезпечених для широкої маси дорожче
для економного використання є різні варіанти без абонплат і інтернет - lycamobile,3mob. Можна також у Лайф тариф Єдиний, водафон тариф Лайт , Київстар любий тариф і тримати суму менше денної абонплати. Для безлімітних потреб ( дякую одному енергійному Клієнту ) купляєте бізнес тариф Лайф і маєте безліч хвилин та трафіку, у КС та ВФ нажаль є лише акційні пропозиції з меншим обсягом. Так що є з чого обирати і яку суму витрачати.
sens
Повідомлень: 15927
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Подякував: 34 раз.
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2
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57
Подскажите пожалуйста!С карти вигода по реквизитам без комиссии?Спасибо.
Вадимка
Повідомлень: 306
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:36
Вадимка написав:
Подскажите пожалуйста!С карти вигода по реквизитам без комиссии?Спасибо.
Да.
lloydbanksua
Повідомлень: 1550
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 16:17
Sense Bank
Не вводьте в оману споживачів фінансових послуг пунктом "0,5% за розрахунок ґаджетом" (для всіх карток) в розділі кешбек, це не відповідає дійсності
Поважайте себе і своїх клієнтів.
myko
Повідомлень: 139
З нами з: 25.06.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 16:27
myko написав: Sense Bank
Не вводьте в оману споживачів фінансових послуг пунктом "0,5% за розрахунок ґаджетом" (для всіх карток) в розділі кешбек, це не відповідає дійсності
Поважайте себе і своїх клієнтів.
Бонуси можуть не нараховуватись через декілька причини,більш детально можете ознайомитись тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013827540
Головне, кожного місяця обирати категорію "за оплату гаджетами" і щоб МСС операції не було в списку виключень.
Список МСС кодів, по яких не нараховуються бонуси додаю
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013784920
Уточніть за які саме операції ви не отримали бонуси?
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12408
З нами з: 18.02.13
Подякував: 164 раз.
Подякували: 1294 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 10:43
Шановний
Sense Bank ! Коли полагодите можливість розраховуватись бонусами за покупки карткою "Вигода"?
V2
4
Повідомлень: 8232
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:09
V2 написав:
Шановний
Sense Bank
!
Коли полагодите можливість розраховуватись бонусами за покупки карткою "Вигода"?
Вже в цей четвер має вийти оновлення, де ця проблемка буде вирішена. Тому очікуємо разом з вами🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12408
З нами з: 18.02.13
Подякував: 164 раз.
Подякували: 1294 раз.
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2
1
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