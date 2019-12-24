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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:13

При оплате в РОЗЕТКЕ, решил попробовать лёгкую рассрочку на 11 платежей . Прошёл все этапы, деньги списались с указанием в сообщении и на сайте РОЗЕТКИ о лёгкой рассрочке. Сегодня вижу ,что оплата прошла с МСС 7399 — інші сервіси (не торгівля),при которой рассрочка не предоставляется.
IGNAT
 
Повідомлень: 125
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1693 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:28

Re: Sense Bank

  IGNAT написав:При оплате в РОЗЕТКЕ, решил попробовать лёгкую рассрочку на 11 платежей . Прошёл все этапы, деньги списались с указанием в сообщении и на сайте РОЗЕТКИ о лёгкой рассрочке. Сегодня вижу ,что оплата прошла с МСС 7399 — інші сервіси (не торгівля),при которой рассрочка не предоставляется.

Все правильно, МСС 7399 використовується для оформлення партнерської легкої розстрочки, оскільки операція оформлення відбувається через окремий термінал, налаштований на даний МСС.
На операції з цим МСС 7399 недоступно оформити звичайну моментальну розстрочку, в цьому ви праві. Тому приводів для хвилювання немає 😊
Зазначу, що на операції з цим МСС не нараховуються горішки 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:39

Sense Bank В приложении нигде не указано, что эта оплата перешла в рассрочку. Может прошло мало времени и информация обновится. Или это произойдёт , когда заберу товар?
IGNAT
 
Повідомлень: 125
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:54

Re: Sense Bank

  IGNAT написав:В приложении нигде не указано, что эта оплата перешла в рассрочку. Может прошло мало времени и информация обновится. Или это произойдёт , когда заберу товар?

Розстрочка буде оформлена в дату проходження операції по рахунку (2-3 дні від дати проведення операції) - вона відобразиться в окремому меню Розстрочки в розділі Продукти. Якщо потрібно, то можу переглянути статус оформлення, напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua і в темі листа вкажіть номер запиту 6034597.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:32

Re: Sense Bank

IGNAT, усе буде добре. Просто чекайте. Розстрочка буде оформлення навіть до фактичного отримання товару.
Howl
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Повідомлень: 5842
З нами з: 08.03.18
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