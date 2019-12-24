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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2024 08:13
При оплате в РОЗЕТКЕ, решил попробовать лёгкую рассрочку на 11 платежей . Прошёл все этапы, деньги списались с указанием в сообщении и на сайте РОЗЕТКИ о лёгкой рассрочке. Сегодня вижу ,что оплата прошла с МСС 7399 — інші сервіси (не торгівля),при которой рассрочка не предоставляется.
Додано: Сер 21 лют, 2024 08:28
Re: Sense Bank
Все правильно, МСС 7399 використовується для оформлення партнерської легкої розстрочки, оскільки операція оформлення відбувається через окремий термінал, налаштований на даний МСС.
На операції з цим МСС 7399 недоступно оформити звичайну моментальну розстрочку, в цьому ви праві. Тому приводів для хвилювання немає 😊
Зазначу, що на операції з цим МСС не нараховуються горішки 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Сер 21 лют, 2024 08:39
Sense Bank В приложении нигде не указано, что эта оплата перешла в рассрочку. Может прошло мало времени и информация обновится. Или это произойдёт , когда заберу товар?
Додано: Сер 21 лют, 2024 08:54
Re: Sense Bank
Розстрочка буде оформлена в дату проходження операції по рахунку (2-3 дні від дати проведення операції) - вона відобразиться в окремому меню Розстрочки в розділі Продукти. Якщо потрібно, то можу переглянути статус оформлення, напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua і в темі листа вкажіть номер запиту 6034597.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:32
Re: Sense Bank
IGNAT, усе буде добре. Просто чекайте. Розстрочка буде оформлення навіть до фактичного отримання товару.
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