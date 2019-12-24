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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 04:02

  Искатель написав:Не можу зайти у веб-версію Sense Super App (чи як правильно називається веб-версія). Класична "Невідома помилка".

Це зараз у всіх так чи лише мені "пощастило"?
Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30

Oльga1 в нём очень часто что то идёт не так (с), ну или ваш запрос съедает крокодил (с) :)
Кассандра
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  #<1 ... 1137113811391140
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