Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 04:02
Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30
Oльga1 в нём очень часто что то идёт не так (с), ну или ваш запрос съедает крокодил (с)
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:09
Re: Sense Bank
а подскажите если кто с таким сталкивался - пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы". Что это и зачем?
В приложении действительно светиться что "минимальный платёж внесён".
Что будет если действительно не вносить минимальный платёж, есть какие последствия "каникул"?
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