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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 04:02

  Искатель написав:Не можу зайти у веб-версію Sense Super App (чи як правильно називається веб-версія). Класична "Невідома помилка".

Це зараз у всіх так чи лише мені "пощастило"?
Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30

Oльga1 в нём очень часто что то идёт не так (с), ну или ваш запрос съедает крокодил (с) :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:09

Re: Sense Bank

а подскажите если кто с таким сталкивался - пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы". Что это и зачем?
В приложении действительно светиться что "минимальный платёж внесён".
Что будет если действительно не вносить минимальный платёж, есть какие последствия "каникул"?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:19

  uaprofi написав:а подскажите если кто с таким сталкивался - пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы". Что это и зачем?
В приложении действительно светиться что "минимальный платёж внесён".
Что будет если действительно не вносить минимальный платёж, есть какие последствия "каникул"?

Забудьте!! Платите свои 5%!!
Для грейсовика эти "кредитные каникулы" -- пустой звук. Они позволяют не вносить очередной платеж, однако банк продолжает начислять стандартные %% (около 40% годовых) на общую задолженность, которая продолжает расти... Т.е. делает просто отсрочку стандартного погашения.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:20

Re: Sense Bank

  uaprofi написав:есть какие последствия "каникул"?

РКО 100 гривен
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:22

uaprofi Це відстрочка щомісячного обов'язкового мінімального платежу.
У період кредитних канікул клієнт може не вносити мінімальний платіж, штрафи при цьому не нараховуються. Розмір мінімального платежу дорівнює 0%, а наступний платіж розраховується за стандартними умовами договору. Якщо бажаєте, то ви можете вносити кошти, щоб зменшити загальну суму заборгованості.
Ніяких негативних наслідків від канікул не буде 👌

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ніяких негативних наслідків від канікул не буде 👌

Ага, просто клієнт випаде з грейсу :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:41

Re: Sense Bank

  uaprofi написав:пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы".
По ящеру кредитные каникулы -- это хорошо (льготный период бесконечен и не зависит от уплаты ОМП, только штраф за не внесение ОМП). По другим кредиткам -- плохо, поскольку ОМП можно не вносить, а так правильно пишет Amethyst -- не заплатив сумму задолженности для сохранения льготного периода и карта уже вне его.

ps Ну и оплата РКО само собой.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:03

Sense Bank

я немного ознакомился с информацией
там тоже есть отсылка на "стандартними умовами договору"
т.е. это я к тому что даже у меня после прочтения этой статьи возникли сомнения не вылечу ли вдруг с условных 30 копеек %%% в месяц по плате за пользования КЛ после "каникул" т.е как по мне после прочтения статьи у клиента не возникло понимания.
но может єто я не внимательно читал.

но те же самые опасения посути высказывают коллеги выше.

P.S.
за 100 грн. по РКО понятно.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:35

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:а подскажите если кто с таким сталкивался - пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы". Что это и зачем?
В приложении действительно светиться что "минимальный платёж внесён".
Что будет если действительно не вносить минимальный платёж, есть какие последствия "каникул"?

Забудьте!! Платите свои 5%!!
Для грейсовика эти "кредитные каникулы" -- пустой звук. Они позволяют не вносить очередной платеж, однако банк продолжает начислять стандартные %% (около 40% годовых) на общую задолженность, которая продолжает расти... Т.е. делает просто отсрочку стандартного погашения.
для хамона кредитные каникулы как раз самое оно, а вот для для других кредиток да, для грейсовика сплошное неподобство )
Кассандра
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