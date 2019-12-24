Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 04:02
Веб-версия (не приложение) теперь по аналогии со старым называться “My Sense Bank”. Хороший раньше сервис был… А вот приложение, по отзывам на Гугл Плей, неважное. Это правда?
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30
Oльga1 в нём очень часто что то идёт не так (с), ну или ваш запрос съедает крокодил (с)
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:09
Re: Sense Bank
а подскажите если кто с таким сталкивался - пришла смска что по ящереце "кредитные каникулы". Что это и зачем?
В приложении действительно светиться что "минимальный платёж внесён".
Что будет если действительно не вносить минимальный платёж, есть какие последствия "каникул"?
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:19
Забудьте!! Платите свои 5%!!
Для грейсовика эти "кредитные каникулы" -- пустой звук. Они позволяют не вносить очередной платеж, однако банк продолжает начислять стандартные %% (около 40% годовых) на общую задолженность, которая продолжает расти... Т.е. делает просто отсрочку стандартного погашения.
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:20
Re: Sense Bank
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:22
uaprofi Це відстрочка щомісячного обов'язкового мінімального платежу.
У період кредитних канікул клієнт може не вносити мінімальний платіж, штрафи при цьому не нараховуються. Розмір мінімального платежу дорівнює 0%, а наступний платіж розраховується за стандартними умовами договору. Якщо бажаєте, то ви можете вносити кошти, щоб зменшити загальну суму заборгованості.
Ніяких негативних наслідків від канікул не буде 👌
*Андрій
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:25
Re: Sense Bank
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:41
Re: Sense Bank
По ящеру кредитные каникулы -- это хорошо (льготный период бесконечен и не зависит от уплаты ОМП, только штраф за не внесение ОМП). По другим кредиткам -- плохо, поскольку ОМП можно не вносить, а так правильно пишет Amethyst -- не заплатив сумму задолженности для сохранения льготного периода и карта уже вне его.
ps Ну и оплата РКО само собой.
Додано: Суб 24 лют, 2024 22:03
Sense Bank
я немного ознакомился с
там тоже есть отсылка на "стандартними умовами договору"
т.е. это я к тому что даже у меня после прочтения этой статьи возникли сомнения не вылечу ли вдруг с условных 30 копеек %%% в месяц по плате за пользования КЛ после "каникул" т.е как по мне после прочтения статьи у клиента не возникло понимания.
но может єто я не внимательно читал.
но те же самые опасения посути высказывают коллеги выше.
P.S.
за 100 грн. по РКО понятно.
Додано: Нед 25 лют, 2024 00:35
для хамона кредитные каникулы как раз самое оно, а вот для для других кредиток да, для грейсовика сплошное неподобство )
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