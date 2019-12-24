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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Zochan
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:54
Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
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lel
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:56
lel все працює, оператор київстар ДІ.
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melkh
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:57
lel написав:
Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
Підкажіть, яка у вас помилка виникає?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Представник банку
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Додано: Нед 25 лют, 2024 10:00
Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Розпізнано і з'являється напис Додаток Сенс не.....
Востаннє редагувалось lel
в Нед 25 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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- Повідомлень: 3449
- З нами з: 10.12.13
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Додано: Нед 25 лют, 2024 10:01
lel написав:
Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Біжу до вас в особисті для вирішення питання!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12415
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
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Сер 25 жов, 2023 09:57
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