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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1138113911401141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 07:04

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Ніяких негативних наслідків від канікул не буде

Ага, просто клієнт випаде з грейсу :mrgreen:

А для банку справді жодних негативних наслідків
Zochan
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:54

Re: Sense Bank

Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
lel
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:56

lel все працює, оператор київстар ДІ.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:57

  lel написав:Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.

Підкажіть, яка у вас помилка виникає?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12415
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:00

Re: Sense Bank

Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Розпізнано і з'являється напис Додаток Сенс не.....
Востаннє редагувалось lel в Нед 25 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:01

  lel написав:Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.

Біжу до вас в особисті для вирішення питання!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12415
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1138113911401141
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