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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Zochan
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:54
Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
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lel
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:56
lel все працює, оператор київстар ДІ.
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melkh
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:57
lel написав:
Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
Підкажіть, яка у вас помилка виникає?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Нед 25 лют, 2024 10:00
Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Розпізнано і з'являється напис Додаток Сенс не.....
Востаннє редагувалось lel
в Нед 25 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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Додано: Нед 25 лют, 2024 10:01
lel написав:
Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Біжу до вас в особисті для вирішення питання!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:01
Sense Bank
Феї та лорди!
О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у СуперСенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу. Обіцяла розібратися до 19.00, але, мабуть, знову "щось пішло не так" (с). Заявка 1-44157772305. Прошу Вашої феєричної допомоги.
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AlexTk
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:06
AlexTk написав:
Феї та лорди!
О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у СуперСенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу. Обіцяла розібратися до 19.00, але, мабуть, знову "щось пішло не так" (с). Заявка 1-44157772305. Прошу Вашої феєричної допомоги.
Фея та Лорд сьогодні вже відпочивають, тому допомагати буду вам я - Володимир 💙
Зараз перегляну звернення та ситуацію по картці, після аналізу повернусь до вас 🙌
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:40
AlexTk написав:
О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у Супер
Сенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу
Супер сервис
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flysoulfly
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