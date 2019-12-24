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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 07:04

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Ніяких негативних наслідків від канікул не буде

Ага, просто клієнт випаде з грейсу :mrgreen:

А для банку справді жодних негативних наслідків
Zochan
 
Повідомлень: 1030
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:54

Re: Sense Bank

Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.
lel
 
Повідомлень: 3451
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Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:56

lel все працює, оператор київстар ДІ.
melkh
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Повідомлень: 947
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Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:57

  lel написав:Не можу зайти в додаток. Добре, що вчора, завчасно, погасив кредитки.

Підкажіть, яка у вас помилка виникає?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:00

Re: Sense Bank

Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.
Розпізнано і з'являється напис Додаток Сенс не.....
Востаннє редагувалось lel в Нед 25 лют, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:01

  lel написав:Після біометричної ідентифікації - нічого не відбувається.

Біжу до вас в особисті для вирішення питання!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:01

Sense Bank
Феї та лорди!
О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у СуперСенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу. Обіцяла розібратися до 19.00, але, мабуть, знову "щось пішло не так" (с). Заявка 1-44157772305. Прошу Вашої феєричної допомоги.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:06

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:Феї та лорди!
О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у СуперСенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу. Обіцяла розібратися до 19.00, але, мабуть, знову "щось пішло не так" (с). Заявка 1-44157772305. Прошу Вашої феєричної допомоги.

Фея та Лорд сьогодні вже відпочивають, тому допомагати буду вам я - Володимир 💙
Зараз перегляну звернення та ситуацію по картці, після аналізу повернусь до вас 🙌
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:40

  AlexTk написав:О 16.28 поповнював депозит з Хамелеона у СуперСенсі. Гроші з карти списалися, а на депозит не поступили. ГЛ пояснила це тим, що з 16 до 16.31 були технічні проблеми, і я потрапив під чергову роздачу
Супер сервис
flysoulfly
 
Повідомлень: 4441
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:09

Персональний менеджер

Феї та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?
mogicanin1986
 
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