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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:18

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Фея та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?

Персональний менеджер надається клієнтам певних сегментів обслуговування. У нашому банку різноманітні критерії до сегментації клієнтів і надання персонального менеджера. Наприклад, це може бути наявність певної суми депозиту, або активне користування преміальними банківськими картами. Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта.
Більш детально ознайомитись з цим форматом обслуговування можна на нашому сайті за посиланням:
https://sensebank.ua/personalnij-servis
Стосовно вашого сегменту та наявності закріпленого за вами персонального менеджера - вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити дані та переглянути інформацію.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1295 раз.
 
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