Персональний менеджер надається клієнтам певних сегментів обслуговування. У нашому банку різноманітні критерії до сегментації клієнтів і надання персонального менеджера. Наприклад, це може бути наявність певної суми депозиту, або активне користування преміальними банківськими картами. Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта.
Більш детально ознайомитись з цим форматом обслуговування можна на нашому сайті за посиланням:
Стосовно вашого сегменту та наявності закріпленого за вами персонального менеджера - вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити дані та переглянути інформацію.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎