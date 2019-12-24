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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:18

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Фея та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?

Персональний менеджер надається клієнтам певних сегментів обслуговування. У нашому банку різноманітні критерії до сегментації клієнтів і надання персонального менеджера. Наприклад, це може бути наявність певної суми депозиту, або активне користування преміальними банківськими картами. Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта.
Більш детально ознайомитись з цим форматом обслуговування можна на нашому сайті за посиланням:
https://sensebank.ua/personalnij-servis
Стосовно вашого сегменту та наявності закріпленого за вами персонального менеджера - вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити дані та переглянути інформацію.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:14

  mogicanin1986 написав:Феї та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?

Там не розбереш. Я ніщеброд в Сенсі, але під час останнього візиту до відділення отримав персонального.
Прікол у тому, що це відділення я відвідав другий раз у житті і чи потраплю в нього ще раз невідомо.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта.
Під цим висловом не вистачає зірочку зі розшифровкою про що мова ;)
Ваші слова підтверджується на практиці після 24 лютого 2022 року -- банк порізав кредитні ліміти й не поспішає їх повертати. Навіть не надав типові (на той період ) ліміти, які надавали інші банки (5/10к грн на кредитку). Ось банк залишив мені кредитний ліміт у 928,26 ₴ на RED, що я навіть акційною розстрочкою не можу скористатися! :D
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