mogicanin1986 написав:Фея та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?
Персональний менеджер надається клієнтам певних сегментів обслуговування. У нашому банку різноманітні критерії до сегментації клієнтів і надання персонального менеджера. Наприклад, це може бути наявність певної суми депозиту, або активне користування преміальними банківськими картами. Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта. Більш детально ознайомитись з цим форматом обслуговування можна на нашому сайті за посиланням: https://sensebank.ua/personalnij-servis Стосовно вашого сегменту та наявності закріпленого за вами персонального менеджера - вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити дані та переглянути інформацію. Ваш друг та помічник, Володимир 💎
mogicanin1986 написав:Феї та лорди! На яких умовах в банку клієнту призначається персональний менеджер? І як можна взнати чи він є чи немає?
Там не розбереш. Я ніщеброд в Сенсі, але під час останнього візиту до відділення отримав персонального. Прікол у тому, що це відділення я відвідав другий раз у житті і чи потраплю в нього ще раз невідомо.
Sense Bank написав:Ми клієнтоорієнтований банк, налаштований на довгострокову співпрацю і критерії можуть бути скориговані в індивідуальному порядку для кожного клієнта.
Під цим висловом не вистачає зірочку зі розшифровкою про що мова Ваші слова підтверджується на практиці після 24 лютого 2022 року -- банк порізав кредитні ліміти й не поспішає їх повертати. Навіть не надав типові (на той період ) ліміти, які надавали інші банки (5/10к грн на кредитку). Ось банк залишив мені кредитний ліміт у 928,26 ₴ на RED, що я навіть акційною розстрочкою не можу скористатися!