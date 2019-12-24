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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03
Arbitr написав:
А в 250к накопичень, що є критерієм персонального менеджера враховуються тільки депозити, чи і "інвестиції" - військові облігації?
Інвестиції не враховуються.
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