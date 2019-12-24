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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1140114111421143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03

  Arbitr написав:А в 250к накопичень, що є критерієм персонального менеджера враховуються тільки депозити, чи і "інвестиції" - військові облігації?

Інвестиції не враховуються.
Кочевник
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 16.02.17
Подякував: 386 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52

Re: Sense Bank

А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
kolyuchy
 
Повідомлень: 483
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57

  kolyuchy написав:А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?

РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12419
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04

  Sense Bank написав:РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.

Поэтому Алка коварно и даёт возможность самому распределить КЛ по нескольким картам? :lol: В отличие от Привата, где мне в своё время приставали с нескромным предложением, раз уж так получилось, что у меня две кредитки с КЛ, то нужно с одной полностью перенести на другую.
moveton
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Повідомлень: 4263
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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  #<1 ... 1140114111421143
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