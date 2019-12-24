Інвестиції не враховуються.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52
Re: Sense Bank
А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57
Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04
Поэтому Алка коварно и даёт возможность самому распределить КЛ по нескольким картам? В отличие от Привата, где мне в своё время приставали с нескромным предложением, раз уж так получилось, что у меня две кредитки с КЛ, то нужно с одной полностью перенести на другую.
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