|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03
Arbitr написав:
А в 250к накопичень, що є критерієм персонального менеджера враховуються тільки депозити, чи і "інвестиції" - військові облігації?
Інвестиції не враховуються.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52
А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57
kolyuchy написав:
А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12419
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04
Sense Bank написав:
РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.
Поэтому Алка коварно и даёт возможность самому распределить КЛ по нескольким картам?
В отличие от Привата, где мне в своё время приставали с нескромным предложением, раз уж так получилось, что у меня две кредитки с КЛ, то нужно с одной полностью перенести на другую.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4265
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лют, 2024 05:15
коллеги, а чего никто не пишет про Profiplay?
или там только новичкам 100 орехов?
вроде же шара? пять минут делов, или имеются казявки?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5597
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 831 раз.
- Подякували: 658 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1222
|249484
|
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV
|
|12
|8793
|
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens
|