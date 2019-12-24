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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1140114111421143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03

  Arbitr написав:А в 250к накопичень, що є критерієм персонального менеджера враховуються тільки депозити, чи і "інвестиції" - військові облігації?

Інвестиції не враховуються.
Кочевник
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 16.02.17
Подякував: 386 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52

Re: Sense Bank

А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
kolyuchy
 
Повідомлень: 484
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57

  kolyuchy написав:А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?

РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12420
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04

  Sense Bank написав:РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.

Поэтому Алка коварно и даёт возможность самому распределить КЛ по нескольким картам? :lol: В отличие от Привата, где мне в своё время приставали с нескромным предложением, раз уж так получилось, что у меня две кредитки с КЛ, то нужно с одной полностью перенести на другую.
moveton
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Повідомлень: 4265
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 476 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 05:15

коллеги, а чего никто не пишет про Profiplay?
или там только новичкам 100 орехов?
вроде же шара? пять минут делов, или имеются казявки?
uaprofi
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Повідомлень: 5597
З нами з: 21.04.11
Подякував: 831 раз.
Подякували: 658 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:40

Re: Sense Bank

uaprofi написав:или там только новичкам 100 орехов?

Тільки новим.
Zochan
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 22.10.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:10

  uaprofi написав:чего никто не пишет про Profiplay?

як ще одна дебетна з 20К лімітом начебто й згодиться. Якби ще не оця опція
14 Відправлення картки на закордонну поштову адресу Клієнта 300 грн. (в т.ч. ПДВ)
kulikrom
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Повідомлень: 1504
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:14

Re: Sense Bank

Та це жарт від Алки.
Картка тільки Жижитал випускається ))
Amethyst
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Повідомлень: 5098
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 958 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:17

  kulikrom написав:
  uaprofi написав:чего никто не пишет про Profiplay?

як ще одна дебетна з 20К лімітом начебто й згодиться. Якби ще не оця опція
14 Відправлення картки на закордонну поштову адресу Клієнта 300 грн. (в т.ч. ПДВ)

Вітаю! Картка лише оформлюється як віртуальна, але дякую що підсвітили цей момент. Треба це змінити :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12420
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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  #<1 ... 1140114111421143
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