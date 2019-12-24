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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03
Arbitr написав:
А в 250к накопичень, що є критерієм персонального менеджера враховуються тільки депозити, чи і "інвестиції" - військові облігації?
Інвестиції не враховуються.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52
А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
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kolyuchy
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Додано: Вів 27 лют, 2024 21:57
kolyuchy написав:
А по Выгоде плата за РКО начисляется так жн как и по хамону?
РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04
Sense Bank написав:
РКО в розмірі 100грн. нараховується однаково по всім кредитним карткам)
Якщо на розрахункову дату загальна сума боргу буде більше ніж 19.99грн - плата спишеться.
Поэтому Алка коварно и даёт возможность самому распределить КЛ по нескольким картам?
В отличие от Привата, где мне в своё время приставали с нескромным предложением, раз уж так получилось, что у меня две кредитки с КЛ, то нужно с одной полностью перенести на другую.
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 05:15
коллеги, а чего никто не пишет про Profiplay?
или там только новичкам 100 орехов?
вроде же шара? пять минут делов, или имеются казявки?
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uaprofi
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:40
uaprofi написав:или там только новичкам 100 орехов?
Тільки новим.
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Zochan
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:10
uaprofi написав:
чего никто не пишет про Profiplay?
як ще одна дебетна з 20К лімітом начебто й згодиться. Якби ще не оця опція
14 Відправлення картки на закордонну поштову адресу Клієнта 300 грн. (в т.ч. ПДВ)
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kulikrom
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:14
Та це жарт від Алки.
Картка тільки Жижитал випускається ))
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Amethyst
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:17
kulikrom написав: uaprofi написав:
чего никто не пишет про Profiplay?
як ще одна дебетна з 20К лімітом начебто й згодиться. Якби ще не оця опція
14 Відправлення картки на закордонну поштову адресу Клієнта 300 грн. (в т.ч. ПДВ)
Вітаю! Картка лише оформлюється як віртуальна, але дякую що підсвітили цей момент. Треба це змінити
upd: вношу зміну, побачив цей пункт:
"16. Послуга, що зазначена в п.14 тарифів, за карткою «Profiplay» надається за умови наявності в Банку відповідного пластику."
Тобто, це означає, що замовлення пластику доступно, якщо за цією карткою є така можливість.
Але так як картка лише оформлюється як віртуальна, то і замовити пластик, тим паче за кордон, неможливо.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 28 лют, 2024 15:11, всього редагувалось 2 разів.
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Sense Bank
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:34
Sense Bank написав:
Вітаю! Картка лише оформлюється як віртуальна, але дякую що підсвітили цей момент. Треба це змінити
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Сколько комиссия за СЭП с этого профиплея?
Бо тарифы трохи по-дебильному написаны.
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ramzes4
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