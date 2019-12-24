Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:39
Якщо отут
http://surl.li/rafob
у переліку немає "Conect Debit Word", то вона дійсно не приймає участі в програмі Cash-u-Club? Чи наразі вона вже як RED Cash обслуговується.
знайшов на поличці, undead
kulikrom
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:01
ramzes4 написав:
Сколько комиссия за СЭП с этого профиплея?
Бо тарифы трохи по-дебильному написаны.
Так, переказ за реквізитами буде без комісії, як і за іншими дебетовими картками.
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Sense Bank
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:49
kulikrom написав:
Які картки беруть участь у програмі винагород Cash'u Club?
Якщо отут
http://surl.li/rafob
у переліку немає "Conect Debit Word", то вона дійсно не приймає участі в програмі Cash-u-Club? Чи наразі вона вже як RED Cash обслуговується.
знайшов на поличці, undead
Connect не приймала участі в Cash'u Club, в неї була своя бонусна програма.
Проте з 15 листопада 2023 року, під час перевипуску картки, втрата або закінчився термін дії, відбувається зміна тарифу на умови RED Cash.
Остаточна зміна тарифів відбудеться після виконання умов "Коли зміниться тариф для моєї кредитної картки?"
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014999579
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12422
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
Профіль
2
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