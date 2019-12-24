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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:39

Які картки беруть участь у програмі винагород Cash'u Club?

Якщо отут http://surl.li/rafob у переліку немає "Conect Debit Word", то вона дійсно не приймає участі в програмі Cash-u-Club? Чи наразі вона вже як RED Cash обслуговується.
знайшов на поличці, undead
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:01

Re: Sense Bank

  ramzes4 написав:Сколько комиссия за СЭП с этого профиплея?
Бо тарифы трохи по-дебильному написаны.

Так, переказ за реквізитами буде без комісії, як і за іншими дебетовими картками.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:49

Re: Sense Bank

  kulikrom написав:Які картки беруть участь у програмі винагород Cash'u Club?
Якщо отут http://surl.li/rafob у переліку немає "Conect Debit Word", то вона дійсно не приймає участі в програмі Cash-u-Club? Чи наразі вона вже як RED Cash обслуговується.
знайшов на поличці, undead

Connect не приймала участі в Cash'u Club, в неї була своя бонусна програма.
Проте з 15 листопада 2023 року, під час перевипуску картки, втрата або закінчився термін дії, відбувається зміна тарифу на умови RED Cash.

Остаточна зміна тарифів відбудеться після виконання умов "Коли зміниться тариф для моєї кредитної картки?" https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014999579

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:28

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Але так як картка лише оформлюється як віртуальна, то і замовити пластик, тим паче за кордон, неможливо.
Тут краще твердо зазначити, що картка тільки в цифрі й у пластику вона не випускається.
А то якось неоднозначно (якщо буде в наявності пластик, ну може й випустимо при доставці за кордон).
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:06

«Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»

акційну розстрочку продовжили на березень :D
Інформуємо вас, що з 01.03.2024 по 31.03.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:35

  Kalgan написав:акційну розстрочку продовжили на березень :D
Інформуємо вас, що з 01.03.2024 по 31.03.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.

і теж від 1000 грн, чи повернули 500?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:21

  Amethyst написав:
  Kalgan написав:акційну розстрочку продовжили на березень :D
Інформуємо вас, що з 01.03.2024 по 31.03.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.

і теж від 1000 грн, чи повернули 500?

Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:продовжена до 31.03.2024
А шо ви такі скупердяї, шо не можна на квартал, а то і на півроку продовжити?! :P
Шо це за горизонт планування на 1 міс, коли тільки грейс на 62 дні (ну банка так рекламує) :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:27

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:продовжена до 31.03.2024
А шо ви такі скупердяї, шо не можна на квартал, а то і на півроку продовжити?! :P
Шо це за горизонт планування на 1 міс, коли тільки грейс на 62 дні (ну банка так рекламує) :roll:

Можливо потім ще раз продовжать термін дії цієї акції, точно сказати поки не можемо)
Але добре, що є можливість ще цілий місяць користуватись даною пропозицією😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:33

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Але добре, що є можливість...

ну таак 8)
Хвали мене, моя губонько, бо розірву до вух :lol: :lol:
Amethyst
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