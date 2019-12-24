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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Amid
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:41

  Amid написав:
  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?

Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12425
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
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  #<1 ... 1142114311441145
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