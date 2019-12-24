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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36
Sense Bank написав:
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
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Amid
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Додано: Сер 28 лют, 2024 21:41
Amid написав: Sense Bank написав:
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 12425
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 1295 раз.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:30
Sense Bank написав: Amid написав: Sense Bank написав:
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?
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mephala
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