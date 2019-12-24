А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36
Re: Sense Bank
Додано: Сер 28 лют, 2024 21:41
Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:30
а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?
Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33
Re: Sense Bank
Не приймає.
Додано: Чет 29 лют, 2024 11:25
Re: Sense Bank
Поскольку правила по карте Профиплей и ее бонусной программе написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:
- сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899) - орехи не начисляются - поддержка вначале морозится мол МСС в исключениях - потом когда тыкнешь носом в правила тарифа карты оформляют заявку на три дня - вопрос - три дня истечет в марте - начисленные бонусы попадут в лимиты марта (когда заявку рассмотрят) или февраля (когда операция фактически совершена);
- учитывая что МСС 4899 по правилам основной программы кышью находится в исключениях - возможно ли будет вернуть оплату по этому МСС - ведь на него кышью теперь при оплате профиплеем должны начисляться? Или это не повлияет на возможность вывода орехов под данную оплату?
И да просьба - проинструктируйте свою поддержку в часте о данной карте и ее особенностях - а то как-то не солидно когда клиент рассказывает поддержке что у них в банке творится. Я конечно понимаю что это сенс-банк - но все-таки к хорошему надо стремиться. Мне так кажется
Додано: Чет 29 лют, 2024 11:48
Re: Sense Bank
В акції "Кешбекові вихідні" беруть участь картки RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum". Хамон участі не приймає в даній акції 😢
Детальніше про умови акції можна почитати тут:
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:18
Re: Sense Bank
Я вчера активировал ПрофиПлей, оплатил с МСС 4899, и только сегодня утром начислили орехи.Ну норм.
Ваащето КБ по новой карте активируется на протяжении 3х дн. и БЕЗ потери начисляемых орехов.
Вот в какие лимиты пойдут орехи за 29е фев думаю ток опытным путем мона установить, бо Алка -- ни в дугу ни в Красную Армию
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:24
Re: Sense Bank
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