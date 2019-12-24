Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах: строк - 3 міс.; сума – від 1000 грн; ставка 0,01%; комісія – 0%. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах: строк - 3 міс.; сума – від 1000 грн; ставка 0,01%; комісія – 0%. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах: строк - 3 міс.; сума – від 1000 грн; ставка 0,01%; комісія – 0%. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?
Поскольку правила по карте Профиплей и ее бонусной программе написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса: - сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899) - орехи не начисляются - поддержка вначале морозится мол МСС в исключениях - потом когда тыкнешь носом в правила тарифа карты оформляют заявку на три дня - вопрос - три дня истечет в марте - начисленные бонусы попадут в лимиты марта (когда заявку рассмотрят) или февраля (когда операция фактически совершена); - учитывая что МСС 4899 по правилам основной программы кышью находится в исключениях - возможно ли будет вернуть оплату по этому МСС - ведь на него кышью теперь при оплате профиплеем должны начисляться? Или это не повлияет на возможность вывода орехов под данную оплату? И да просьба - проинструктируйте свою поддержку в часте о данной карте и ее особенностях - а то как-то не солидно когда клиент рассказывает поддержке что у них в банке творится. Я конечно понимаю что это сенс-банк - но все-таки к хорошему надо стремиться. Мне так кажется
mephala написав:а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?
В акції "Кешбекові вихідні" беруть участь картки RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum". Хамон участі не приймає в даній акції 😢 Детальніше про умови акції можна почитати тут: https://sensebank.ua/cash-u/vihidni-z-k ... o-kreditci Ваш друг та помічник, Володимир 💎
WallNutPen написав:сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899)
Я вчера активировал ПрофиПлей, оплатил с МСС 4899, и только сегодня утром начислили орехи.Ну норм. Ваащето КБ по новой карте активируется на протяжении 3х дн. и БЕЗ потери начисляемых орехов. Вот в какие лимиты пойдут орехи за 29е фев думаю ток опытным путем мона установить, бо Алка -- ни в дугу ни в Красную Армию
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen написав:написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:
Цікаві питання, і справді змістовні) Беру їх в роботу, аби уточнити всі деталі по нашій новій картці та бонусній програмі, після того, як отримаю відповідь, то відпишусь вам😉 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)
В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ") Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)
В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ") Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞 Тому і не підтягується кількість операцій🥲 Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️