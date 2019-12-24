|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:57
Sense Bank написав: pharus написав: Sense Bank написав:
Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)
В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався?
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі
Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2991 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лют, 2024 14:06
pharus написав: Sense Bank написав: pharus написав:
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався?
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі
Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4464
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1537 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13
|9161
|
Сер 28 лют, 2024 11:52
sens
|
|1222
|249854
|
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV
|