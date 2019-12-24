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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1143114411451146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:57

  Sense Bank написав:
  pharus написав:
  Sense Bank написав:Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)

В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? :evil:
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі :evil: Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)

Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:06

  pharus написав:
  Sense Bank написав:
  pharus написав:А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? :evil:
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі :evil: Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)

Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?

або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн :mrgreen:
flysoulfly
 
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