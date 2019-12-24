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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:57
Sense Bank написав: pharus написав: Sense Bank написав:
Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)
В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався?
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі
Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
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pharus
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:06
pharus написав: Sense Bank написав: pharus написав:
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався?
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі
Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:15
А комусь може і 150...
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:21
pharus Так, проблема з відображенням. Коли все поремонтують, то має відображатись коректно 👌
*Андрій
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:27
flysoulfly написав:
pharus написав: Sense Bank написав:
Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн
в овер?
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pharus
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:27
WallNutPen написав:
написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:
Отже, я все уточнив, і підготував для вас відповідь. Щодо МСС 4899 - дійсно, він є в переліку тих, за якими бонуси не нараховуються, але по картці Profiplay буде діяти акція "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів" з 23 лютого по 31 грудня 2024 року, тому на період дії цієї акції буде нараховуватись 3% кешбеку за МСС 4899.
Таку покупку Sense SuperApp не пропонуватиме для повернення(
Щодо терміну нарахування бонусів, то підключення до бонусного модуля триває протягом 3 днів, але за операції проведені в цей термін у вас горіхи будуть нараховані 😉
Стосовно місяця зарахування, то бонуси будуть донараховані за лютий, хоч і нараховані у березні, але на ліміт поточного місяця вони не вплинуть 😊
Стосовно навчання колег - зробимо все, аби консультації були тільки краще та якісніше, дякую вам за сигнал, цінуємо це 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Чет 29 лют, 2024 15:24
Sense Bank написав:
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах
як воно ото працює? Я здійснив покупку на Ali, начебто вже на другий день була запропонована розстрочка. Здійснив покупку в європейському магазині - другий день, розстрочка не пропонується. Так й повинно бути?
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kulikrom
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Додано: Чет 29 лют, 2024 15:31
kulikrom написав: Sense Bank написав:
Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах
як воно ото працює? Я здійснив покупку на Ali, начебто вже на другий день була запропонована розстрочка. Здійснив покупку в європейському магазині - другий день, розстрочка не пропонується. Так й повинно бути?
Якщо ви проводили операцію за кордоном/на закордонному сайті, пропозиція для оформлення розстрочки буде доступна орієнтовно через два робочі дні після операції в той час, коли ви проводили операцію.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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