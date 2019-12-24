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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1143114411451146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:57

  Sense Bank написав:
  pharus написав:
  Sense Bank написав:Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)

В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? :evil:
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі :evil: Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)

Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?
pharus
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Повідомлень: 1137
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:06

  pharus написав:
  Sense Bank написав:
  pharus написав:А в ДуперФанАпп лічильник операцій зламався? :evil:
Тричі поповнив мобільний - лічильник покупок у розділі "Обслуговування пакету" геть не реагує, ні по кількості операцій, ні по сумі :evil: Шо, знову якесь покрящення тишком-нишком зашили? Чи вже поповнення мобільного не вважається покупкою? (ДФА пише таки "Покупки" МСС 4814)

Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?

або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4466
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:15

Re: Sense Bank

А комусь може і 150...
alibob
 
Повідомлень: 482
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:21

pharus Так, проблема з відображенням. Коли все поремонтують, то має відображатись коректно 👌

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлень: 12431
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:27

  flysoulfly написав:
  pharus написав:
  Sense Bank написав:Зараз через технічні проблеми не відображається історія операцій 😞
Тому і не підтягується кількість операцій🥲
Як тільки все буде працювати відпишемо тут💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Тобто проблеми лише з відображенням? Сьогоднішні поповнення мобільного будуть враховані врешті-решт за поточний місяць в розрахунку обслуговування пакетів дебетних карток?

або буде сюрприиз
паадумаєш мінус50грн :mrgreen:

в овер? :mrgreen:
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 05.12.08
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Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:27

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:

Отже, я все уточнив, і підготував для вас відповідь. Щодо МСС 4899 - дійсно, він є в переліку тих, за якими бонуси не нараховуються, але по картці Profiplay буде діяти акція "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів" з 23 лютого по 31 грудня 2024 року, тому на період дії цієї акції буде нараховуватись 3% кешбеку за МСС 4899.
Таку покупку Sense SuperApp не пропонуватиме для повернення(
Щодо терміну нарахування бонусів, то підключення до бонусного модуля триває протягом 3 днів, але за операції проведені в цей термін у вас горіхи будуть нараховані 😉
Стосовно місяця зарахування, то бонуси будуть донараховані за лютий, хоч і нараховані у березні, але на ліміт поточного місяця вони не вплинуть 😊
Стосовно навчання колег - зробимо все, аби консультації були тільки краще та якісніше, дякую вам за сигнал, цінуємо це 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:24

  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах

як воно ото працює? Я здійснив покупку на Ali, начебто вже на другий день була запропонована розстрочка. Здійснив покупку в європейському магазині - другий день, розстрочка не пропонується. Так й повинно бути?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:31

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах

як воно ото працює? Я здійснив покупку на Ali, начебто вже на другий день була запропонована розстрочка. Здійснив покупку в європейському магазині - другий день, розстрочка не пропонується. Так й повинно бути?

Якщо ви проводили операцію за кордоном/на закордонному сайті, пропозиція для оформлення розстрочки буде доступна орієнтовно через два робочі дні після операції в той час, коли ви проводили операцію.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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