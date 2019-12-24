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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 20:24
доброго времени.
подскажите , а то никак точно найти не могу.
сеп по реквизитам в сенс банке с пакета white бесплатный или есть какие нюансы (лимиты по сумме, по кол-ву раз, etc) ?
сколько времени выходит из банка сейчас ?
нажимать в додатке СенсСуперАап "переводы/платежи" ?
п.с. наверняка, это здесь обсуждалось 100500 раз, но найти однозначный пруф не могу; сам недавно в сенсе и грабли вполне могут ударить ))
Востаннє редагувалось a77
в Чет 29 лют, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:25
Обнулил все карты. Что там сенс по аб. плате. Что он говорит, если на всех картах 000грн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:32
Говорит, шо первый раз спишет в овер, но потом списывать не будет, а подождет када овер погасят ))
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Amethyst
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:34
flysoulfly Наче б то все добре зараз, тому має бути раніше понеділка 😅
*Андрій
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:42
a77 написав:
доброго времени.
подскажите , а то никак точно найти не могу.
сеп по реквизитам в сенс банке с пакета white бесплатный или есть какие нюансы (лимиты по сумме, по кол-ву раз, etc) ?
сколько времени выходит из банка сейчас ?
нажимать в додатке СенсСуперАап "переводы/платежи" ?
п.с. наверняка, это здесь обсуждалось 100500 раз, но найти однозначный пруф не могу; сам недавно в сенсе и грабли вполне могут ударить ))
Щодо переказів за реквізитами з White, то комісії немає. Обмежень по кількості переказів немає. Ліміти на суми: за одну операцію 150 000 грн, в день 500 000 грн, в місяць 5 000 000 грн
Стосовно термінів, то платежі за реквізитами в інші банки України в Sense SuperApp відправляються день-в-день щодня з 00:00 до 23:59. Остаточні терміни надходження залежать від термінів зарахування платежу банком-одержувачем і складають від одного до трьох робочих днів.
Так, щоб зробити операцію потрібно перейти в "Платіж/переказ" на робочому столі 👌
*Андрій
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Sense Bank
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