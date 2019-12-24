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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1144114511461147

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:24

Re: Sense Bank

доброго времени.
подскажите , а то никак точно найти не могу.

сеп по реквизитам в сенс банке с пакета white бесплатный или есть какие нюансы (лимиты по сумме, по кол-ву раз, etc) ?

сколько времени выходит из банка сейчас ?
нажимать в додатке СенсСуперАап "переводы/платежи" ?

п.с. наверняка, это здесь обсуждалось 100500 раз, но найти однозначный пруф не могу; сам недавно в сенсе и грабли вполне могут ударить ))
Востаннє редагувалось a77 в Чет 29 лют, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
a77
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.01.24
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:25

Обнулил все карты. Что там сенс по аб. плате. Что он говорит, если на всех картах 000грн.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7859
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 821 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:32

Re: Sense Bank

Говорит, шо первый раз спишет в овер, но потом списывать не будет, а подождет када овер погасят ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 961 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:34

flysoulfly Наче б то все добре зараз, тому має бути раніше понеділка 😅
*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12434
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:42

  a77 написав:доброго времени.
подскажите , а то никак точно найти не могу.

сеп по реквизитам в сенс банке с пакета white бесплатный или есть какие нюансы (лимиты по сумме, по кол-ву раз, etc) ?

сколько времени выходит из банка сейчас ?
нажимать в додатке СенсСуперАап "переводы/платежи" ?

п.с. наверняка, это здесь обсуждалось 100500 раз, но найти однозначный пруф не могу; сам недавно в сенсе и грабли вполне могут ударить ))


Щодо переказів за реквізитами з White, то комісії немає. Обмежень по кількості переказів немає. Ліміти на суми: за одну операцію 150 000 грн, в день 500 000 грн, в місяць 5 000 000 грн

Стосовно термінів, то платежі за реквізитами в інші банки України в Sense SuperApp відправляються день-в-день щодня з 00:00 до 23:59. Остаточні терміни надходження залежать від термінів зарахування платежу банком-одержувачем і складають від одного до трьох робочих днів.
Так, щоб зробити операцію потрібно перейти в "Платіж/переказ" на робочому столі 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12434
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 23:17

  Sense Bank написав:
  a77 написав:доброго времени.
подскажите , а то никак точно найти не могу.

сеп по реквизитам в сенс банке с пакета white бесплатный или есть какие нюансы (лимиты по сумме, по кол-ву раз, etc) ?

сколько времени выходит из банка сейчас ?
нажимать в додатке СенсСуперАап "переводы/платежи" ?

п.с. наверняка, это здесь обсуждалось 100500 раз, но найти однозначный пруф не могу; сам недавно в сенсе и грабли вполне могут ударить ))


Щодо переказів за реквізитами з White, то комісії немає. Обмежень по кількості переказів немає. Ліміти на суми: за одну операцію 150 000 грн, в день 500 000 грн, в місяць 5 000 000 грн

Стосовно термінів, то платежі за реквізитами в інші банки України в Sense SuperApp відправляються день-в-день щодня з 00:00 до 23:59. Остаточні терміни надходження залежать від термінів зарахування платежу банком-одержувачем і складають від одного до трьох робочих днів.
Так, щоб зробити операцію потрібно перейти в "Платіж/переказ" на робочому столі 👌

*Андрій


Огромное спасибо.
всё быстро вылетело-залетело.
:D
a77
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.01.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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