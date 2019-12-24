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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1145114611471148

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:25

Re: Sense Bank

  Amid написав:Прийшло в ССА:
"З 01.03.24 для кредиток RED перезапускається акція +2% кешбеку на вихідних"

Це воно?

Добрий ранок! Так, ви праві, акція повернулася 😉
Як і нарешті ми знову дочекалися весни 🌷

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12436
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:35

  Sense Bank написав:
  Amid написав:Прийшло в ССА:
"З 01.03.24 для кредиток RED перезапускається акція +2% кешбеку на вихідних"

Це воно?

Добрий ранок! Так, ви праві, акція повернулася
Як і нарешті ми знову дочекалися весни

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав


Шо повернулася?
Тепер купівля має бути від 500 гривень !!!! Чому не мільйон? Тут же всі мільйонери!
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:36

Березень та кешбек

Всіх вітаю, дочекалися ми нарешті весну. З чим вас і вітаю!
Але і з тим, у нас на календарі 1 березня, а отже час обирати категорії кешбеку та переглянути доступні партнерські пропозиції.

І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками! :wink:

Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12436
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:51

Sense Bank

Sense Bank написав:Всіх вітаю, дочекалися ми нарешті весну. З чим вас і вітаю!
Але і з тим, у нас на календарі 1 березня, а отже час обирати категорії кешбеку та переглянути доступні партнерські пропозиції.

І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками! :wink:

Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав [WHITE MEDIUM STAR]️
На картки Максимум 2.0 поширюється? Раніше +2% поширювалась, в грудні. Зараз, тобто другий раз, я участь беру в акцiï?
vadymbanker
 
Повідомлень: 871
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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