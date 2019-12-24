Добрий ранок! Так, ви праві, акція повернулася 😉
Як і нарешті ми знову дочекалися весни 🌷
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:25
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:35
Шо повернулася?
Тепер купівля має бути від 500 гривень !!!! Чому не мільйон? Тут же всі мільйонери!
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:36
Березень та кешбек
Всіх вітаю, дочекалися ми нарешті весну. З чим вас і вітаю!
Але і з тим, у нас на календарі 1 березня, а отже час обирати категорії кешбеку та переглянути доступні партнерські пропозиції.
І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками!
Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:51
Sense Bank
На картки Максимум 2.0 поширюється? Раніше +2% поширювалась, в грудні. Зараз, тобто другий раз, я участь беру в акцiï?
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