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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:25
Amid написав:
Прийшло в ССА:
"З 01.03.24 для кредиток RED перезапускається акція +2% кешбеку на вихідних"
Це воно?
Добрий ранок! Так, ви праві, акція повернулася 😉
Як і нарешті ми знову дочекалися весни 🌷
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:35
Sense Bank написав: Amid написав:
Прийшло в ССА:
"З 01.03.24 для кредиток RED перезапускається акція +2% кешбеку на вихідних"
Це воно?
Добрий ранок! Так, ви праві, акція повернулася
Як і нарешті ми знову дочекалися весни
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Шо повернулася?
Тепер купівля має бути від 500 гривень !!!! Чому не мільйон? Тут же всі мільйонери!
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idealstorm
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:36
Всіх вітаю, дочекалися ми нарешті весну. З чим вас і вітаю!
Але і з тим, у нас на календарі 1 березня, а отже час обирати категорії кешбеку
та переглянути доступні партнерські пропозиції.
І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками!
Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн
для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:51
Sense Bank написав:
Всіх вітаю, дочекалися ми нарешті весну. З чим вас і вітаю!
Але і з тим, у нас на календарі 1 березня, а отже час обирати категорії кешбеку
та переглянути доступні партнерські пропозиції.
І звісно супер новина, яку так давно чекали - від сьогодні перезапускаємо акцію вихідного дня для кредиток та знову даруємо +2% кешбеку впродовж 90 днів усім клієнтам з відповідними картками!
Але зважайте, будь ласка, на наступне: мінімальна сума покупки - 500 грн
для нарахування бонусів. Акція діятиме на покупки від 500 грн однією сумою і якщо 100% покупки за кредитні кошти.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав [WHITE MEDIUM STAR]️
На картки Максимум 2.0 поширюється? Раніше +2% поширювалась, в грудні. Зараз, тобто другий раз, я участь беру в акцiï?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:04
vadymbanker написав:
На картки Максимум 2.0 поширюється? Раніше +2% поширювалась, в грудні. Зараз, тобто другий раз, я участь беру в акцiï?
Вітаю! Картки, які приймають участь: Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум готівка, Максимум Платинум.
Максимум 2.0 це, якщо перевипускали, то вже обслуговується як Red 2.0.
І якщо до цього теж приймали участь у акції з 01.11.2023, то так, і зараз має відновитися у вас акція на вихідних.
Головне, щоб виконувалися умови
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:10
idealstorm написав:
Шо повернулася?
Тепер купівля має бути від 500 гривень !!!! Чому не мільйон? Тут же всі мільйонери!
Звісно, сплативши за каву 50-70 грн чи умовно у Маку замовлення до 300 грн, на жаль, кешбеку додаткового не буде.
Проте тепер можна деякі покупки зробити за один раз.
Наприклад, покупка в продуктовому магазині від 500 грн, або, як вже ділився цим лайфхаком. Оплатити умовно замовлення у "Є Книгарня" від 500 грн, та отримати потрійний кешбек: у мене було це 0.5% за оплату гаджетом + 2% за кешбек у вихідний день + 7% від партнера upd:
моя головна думка в тому, що так, зараз є мінімальна вимога, це покупка на суму від 500 грн, проте можна з цим, вибачте за слово "пограитися", та вже більше скоординувати покупки, щоб і хоча б суму була від 500 грн, і можливість заробити додаткові +2% кешбеку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:15
Sense Bank написав:
Оплатити умовно замовлення у "Є Книгарня" від 500 грн, та отримати потрійний кешбек: у мене було це 0.5% за оплату гаджетом + 2% за кешбек у вихідний день + 7% від партнера
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та ви реальний свинорил як я подивлюся ;@)
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Amethyst
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:24
Amethyst написав:
Та ви реальний свинорил як я подивлюся ;@)
Дякую за комплімент, але ж правда, це було дуже зручно та вигідно тоді. І книжечки купив, які давно хотів прочитати, та непоганий %% кешбеку повернувся
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:54
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Оплатити умовно замовлення у "Є Книгарня" від 500 грн, та отримати потрійний кешбек: у мене було це 0.5% за оплату гаджетом + 2% за кешбек у вихідний день + 7% від партнера
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та ви реальний свинорил як я подивлюся ;@)
шеф має показувати приклад клієнтурі!
а що що то за сервіс коли працівник банку не знає своїх же продуктів!
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greenozon
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