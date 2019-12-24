RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1146114711481149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:07

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Хочу повторно спросить - действительно ли начисленные сегодня орехи по февральской оплате учтены за февраль? В самом ССА выглядит что они отнесены на март (см.скрин ниже). Если я оплачу профиплеем еще в марте по тому же МСС (за февраль лимит уже по сути исчерпан) - мне правда начислят еще орехи? Владимир вы несете отвественность за свои слова? Если этого не произойдет - к кому обращаться?

Вітаю! Поки що Володимира немає, але я замість нього все перевірю. І потім зможемо вам надати відповідь. Зараз вам напишу у приватні повідомлення щодо уточнення ваших даних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:53

Щоб не платити абонку за пакет вайт потрібно мати на рахунках 50к грн. в еквіваленті. Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:11

Re: Sense Bank

  novichok написав:Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?

Ні. Ні акації, ні будь-які інші мільярди дерев, тільки депошки.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6505
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:20

Re: Sense Bank

  novichok написав:Інвестиції (обліжки, акації) враховуються чи ні?

Ні, інвестиції в розрахунок середньомісячного залишку по рахунках не враховуються🥺
Більш детально щодо логіки розрахунку можна переглянути тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1146114711481149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
13 9305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 11:52
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 250032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.